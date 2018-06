Le président iranien Hassan Rohani a appelé « le peuple iranien à participer à la marche d’alQods », soulignant que « la libération d’alQods est toujours l’objectif sacré du peuple iranien et de tous les musulmans », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

A la veille de la Journée d’alQods, le président Rohani a déclaré dans un communiqué télévisé que « le peuple répond chaque années, depuis des décennies, à l’appel de l’historique de l’Imam Khomeiny en participant à des marches massives d’alQods le vendredi dernier du mois sacré du Ramadan. La journée d’alQods se distingue, cette année, de caractéristiques spéciales , ainsi en plus du soixante-dixième anniversaire de l’occupation des territoires palestiniens, le monde a assisté la reconnaissance de la part des USA d’alQods, terre Sainte pour tous les musulmans, comme capitale de l’entité sioniste, contrairement à toutes les normes et les lois internationales ».

Le Président de la République: « Nous constatons aussi cette année, une hausse des pratiques de répression et de persécution contre les Palestiniens, en particulier contre la population de Gaza, et d’autre part, nous avons vu au cours des derniers mois, les responsables israéliens multipliaent leurs tournées sioniste, afin d’intimider l’Iran et de menacer les intérêts du peuple iranien ».

Et de poursuivre : » à travers sa participation aux marches d’alQods, le peuple iranien adresse un message à l’occupation israélienne: il n’oubliera jamais la terre de Palestine ni alQods » ajoutant que « le jour où le peuple palestinien retournera dans leurs foyers et que les musulmans pourront prier àalQods, est désormais proche ».

