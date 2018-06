Le président syrien Bachar al-Assad a nié que Moscou tire les ficelles dans son pays déchiré par la guerre, affirmant dans une interview publiée dimanche qu’il agit indépendamment de ses alliés russe et iranien.

Il répondait aux questions posées par une journaliste du quotidien britannique « Mail on Sunday ».

« Nous avons de bonnes relations avec la Russie depuis plus de six décennies maintenant, presque sept. Ils n’ont jamais, au cours de notre relation, essayé de nous dicter quoi faire même s’il existe des différences » de vue, a déclaré le président syrien.

Le président syrien reconnaît avoir eu des divergences avec Moscou et l’Iran. « C’est très naturel, mais au final les seules décisions sur ce qui doit se passer en Syrie sont des décisions syriennes », a-t-il souligné.

Il a nié par ailleurs que Moscou ait été informé préalablement des frappes israéliennes ayant visé des forces progouvernementales régime y compris iraniennes en Syrie.

S’il a loué le rôle de Moscou, le président syrien a en revanche dénoncé l’intervention « coloniale » de puissances occidentales en Syrie, notamment des Etats-Unis qui sont à la tête d’une coalition internationale.

Il a précisé que la Syrie avait cessé de partager des renseignements avec les pays européens.

« Ils veulent échanger des informations alors que leurs gouvernements agissent politiquement contre le nôtre. Nous avons donc dit: +Quand vous changerez votre position, nous serons prêts+ » à reprendre la coopération dans ce domaine, a-t-il ajouté.

« Pour l’instant, il n’y a aucune coopération avec des agences de renseignements européennes », a-t-il martelé.

Assad a aussi accusé la Grande Bretagne d’avoir soutenu la branche d’al-Qaïda en Syrie, le front al-Nosra en soutenant l’organisation des Casques Blancs qu’elle utilise dans sa campagne « de communicaltion », selon ses termes.

Alors qu’il avait perdu de nombreux territoires face aux groupes terroristes soutenus par les puissances occidentales et les monarchies du Golfe, le pouvoir de Bachar al-Assad a renversé la situation grâce à l’intervention de Moscou en 2015. Les frappes de l’aviation russe et l’intervention de conseillers militaires envoyés par Vladimir Poutine ont permis aux forces loyales à Bachar al-Assad de contrôler désormais plus de 50% du territoire.

Ces forces ont aussi reçu le soutien de l’Iran, notamment via des conseillers militaires.

Le transcript complet de cette interview a été publié sur l’agence de presse officielle syrienne Sana.

Avec AFP, et Sana