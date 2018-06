Le Commandant en chef des Brogades alQods- branche exterieur des gardiens de la Révolution islamique- le général Qassem Soleimani a déclaré que « les élections libanaises ont eu lieu à un moment où tout le monde au Liban accusait le Hezbollah d’ingérence en Syrie, en Irak, au Yémen et dans les affaires de la région, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Le général Qassem Soleimani a souligné que « ces élections ont eu lieu sous le poids de ces décombres et le résultat a été qu’ à Beyrouth et pour la première fois dans l’histoire du Liban, une personnalité attribuée au Hezbollah a gagné les élections, en l’occurrence un chiite. Voire, une partie de ceux qu’on appelle les agents de l’Iran ont gagné plus de votes que d’autres candidats ».

Il a ajouté: « Les pays arabes ont inscrit l’un des plus purs mouvement islamique sur la liste terroriste, ils ont qualifié des noms – sources d’espoir et de dynamisme comme le secrétaire général du Hezbollah , Sayyed Hassan Nasrallah- de terroristes . Or, ce dernier a vaincu le principal ennemi du monde arabe, dans le but de défendre la Oumma. Ces pays ont lancé des campagnes de propagande et ont désigné tous ceux qui soutiennent le Hezbollah, d’agents iraniens « .

ET de poursuivre : « L’Arabie saoudite a dépensé 200 millions de dollars lors des élections libanaises dans un pays, 15 fois plus petit que la province iranienne de Kerman et dans une période trés courte ».

Il a conclu que « le Hezbollah aremporté pour la première fois 74 sièges au Parlement libanais et donc le parti s’est transformé d’un mouvement de résistance à un Etat de résistance ».

Source: Médias