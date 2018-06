Un groupe de navires de l’US Navy dirigé par le porte-avions USS Harry S. Truman a fait dimanche son entrée dans la Méditerranée. Selon le communiqué officiel de la marine américaine, l’objectif est la poursuite de la lutte contre Daech en Syrie et en Irak.

«Pour assurer le soutien aux frappes aériennes, le groupe de navires conduit par l’USS Harry S. Truman est reparti pour combattre Daech*», est-il indiqué.

Et d’ajouter que ceci envoyait un signal aux partenaires de Washington, prouvant que les États-Unis sont «partout où la menace terroriste existe», a déclaré le contre-amiral Eugene Black, cité dans le communiqué.

Plus tôt, les médias américains, notamment le magazine Defense News, avaient communiqué que le porte-avions et les navires qui l’accompagnent pourraient rester en Méditerranée pour une longue durée et ce pour contrer les «défis» émanant de la Russie et de la Chine. Pourtant, ces informations n’ont pas été confirmées par le Pentagone.

