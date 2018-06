Nouveau massacre de la coalition internationale conduite par les Etats-Unis en Syrie et plus précisément dans le gouvernorat de Hassaké.

Selon l’agence syrienne Sana, la Coalition s’attelle pour aider la milice à majorité kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS) à occuper cette région située dans le nord-est de la Syrie et habitée par de nombreuses tribus arabes syriennes.

Ce mardi, l’aviation de la coalition a bombardé la maison de l’une de ces tribus, Hassoune al-Bacha, tuant 12 de ses membres dans le village Tal Al-Chayer situé dans la province sud-est de Hassaké.

Lundi, la Coalition avait éliminé 18 réfugiés irakiens dans le bombardement de l’école dans laquelle ils s’étaient installés dans le village Al-Khouwaybra au sud du gouvernorat de Hassaké.

Rien qu’en un mois, la coalition a mené plusieurs raids qui ont coûté la vie à des civils.

Ainsi, le 5 juin on a appris que les frappes menées sur le village de Jazaa avaient fait 10 victimes, dont des femmes et des enfants.

Le 12 mai, 8 personnes ont trouvé la mort lors d’une attaque contre le village d’Al-Hamadi.

Selon Sana, la coalition mène ces attaques meurtrières pour faire pression sur les habitants afin qu’ils se rallient à la milice a majorité kurde qu’elle dirige, les Forces démocratiques syriennes (FDS) ou pour leur permetter d’investir leurs villages et de les occuper.

Le samedi 2 juin, 70 tribus arabes syriennes, originaires d’Alep, Raqqa, Deir Ezzor et Hassaké, se sont rencontrées dans la province est d’Alep, au nord de la Syrie, pour former les Unités de résistance populaire tribale pour résister contre la présence américaine, turque et française sur le sol syrien.

Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné à plusieurs reprises que les actions de Washington et de sa coalition en Syrie étaient menées sans accord ni coordination avec Damas, ainsi que sans résolution de l’Onu.

Sources: Sana; Sputnik