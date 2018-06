Un député du parti au pouvoir en Israël Likoud a déclaré mercredi que la «race juive» était la plus intelligente du monde et possédait le «capital humain le plus élevé», parce que, selon lui, le public israélien ne gobait pas les accusations de corruption contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

«La race juive représente le capital humain le plus élevé, le plus intelligent, le plus compréhensif», voici des affirmations du député israélien Miki Zohar qui a tenté ainsi de soutenir le Premier ministre israélien entraîné dans une enquête de corruption, écrit The Times of Israel.

L’élu du Likoud, le parti au pouvoir en Israël, a fait ces commentaires lors d’un débat radio avec le journaliste politique Dan Margalit portant sur les enquêtes de corruption, dans le cadre desquelles le Premier ministre israélien serait soit un suspect, soit un témoin.

Citant de récents sondages qui montrent que M. Netanyahu jouissait d’un fort soutien malgré trois enquêtes contre lui, l’élu du Likoud affirme que les médias n’ont pas convaincu le public israélien que le Premier ministre était incapable de diriger le pays.

«Je peux vous dire quelque chose de très simple», a déclaré le parlementaire lors du débat sur Radio 103FM. «Vous ne pouvez pas tromper les Juifs, peu importe ce que les médias ont écrit. Le public en Israël est un public qui appartient à la race juive, et toute la race juive représente le capital humain le plus élevé, le plus intelligent, le plus compréhensif. Le public sait ce que le Premier ministre fait pour le pays et à quel point il est excellent dans son travail.»

Ces affirmations ont conduit à une dispute sur Twitter avec Ahmad Tibi, du parti de la Liste unifiée, qui provoque souvent l’ire d’autres élus en raison de son soutien ouvert aux Palestiniens.

En réponse aux déclarations sur la «suprématie des Juifs», le député de la Liste unifiée a tweeté une photo de M. Zohar avec le message: «Un élu dans « l’État juif » présente: la théorie raciale.»

Puis, M. Tibi a publié une photo de lui-même en lisant le livre d’Amos Elon «La pitié de tout», qui examine comment l’Holocauste a mis fin à la culture juive allemande.

Zohar a répondu: «Et sur la couverture arrière il y a une photo d’Albert Einstein, un autre Juif qui a apporté de bonnes choses au monde.»

«Quel est le lien entre vous et Einstein?», a répliqué M.Tibi. «Ce n’est même pas une relation de parenté.»

Dans un entretien avec Hadashot TV news, le député du Likoud a d’abord nié avoir parlé de la suprématie de la «race juive», mais, présenté avec un enregistrement de ses commentaires précédents, a réitéré: «Le peuple juif et la race juive représente le capital humain le plus élevé qui existe.»

«Que pouvez-vous faire? Nous avons été bénis par Dieu… et je continuerai à le dire à chaque occasion», a-t-il déclaré. «Je ne dois pas avoir honte du fait que le peuple juif soit le peuple élu, et comporte les personnes les plus intelligentes et les plus spéciales du monde.»

L’élu a encore tenu à citer de nombreuses innovations et découvertes faites par les Juifs, et a déclaré qu’Israël avait accompli plus de choses en 70 ans que certains peuples en des milliers d’années.

«Vous pouvez comprendre pourquoi nous gagnons généralement beaucoup de prix Nobel», a-t-il conclu.

