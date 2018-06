L’argent ne peut tout acheter, et certes pas un match contre la Russie: une réalité à laquelle le président héritier MBS devra s’habituer.. En effet, la Russie s’est imposée face à l’Arabie saoudite sur le score de 5-0 dans le match d’ouverture de la Coupe du Monde 2018 de football en Russie.

Le match s’est déroulé en présence du Président russe Vladimir Poutine, du prince héritier d’Arabie Saoudite Mohammed ben Salmane Al-Saoud et du président de la FIFA Gianni Infantino. face à cet échec cuisant de l’Arabie, le prince héritier semble

Auparavant, Vladimir Poutine et Gianni Infantino ont accueilli les supporters à la cérémonie d’ouverture du Mondial 2018 qui s’est tenue au stade Loujniki de Moscou, au cours delaquelle le président Poutine a déclaré :

« Nous, les amateurs du football, sommes des milliards sur notre planète. Où que nous vivions, quelles que soient les traditions que nous respectons, l’amour du football nous réunit tous en une seule équipe […]. Et tous les membres de cette équipe se comprennent très bien. Cette unité, qui ne dépend pas des différences linguistiques, de l’idéologie ni de la religion, constitue une grande force du football et du sport en général ».

Selon lui, la Russie s’est préparée à la Coupe du Monde pleinement consciente de toute la responsabilité qui lui incombait et a tout fait pour que les supporters ressentent l’ambiance de la fête.

« Je souhaite du succès à toutes les équipes et des impressions inoubliables aux fans. Soyez les bienvenus en Russie », a conclu M.Poutine.

