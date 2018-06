Au cours d’un entretien téléphonique avec l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, le président iranien Hassan Rohani, a affirmé que « Téhéran restera aux côtés de Doha » alors que Tamir a répondu que « nous n’oublierobs jamais les postions de l’Iran en notre faveur », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Selon le bureau des médias du président Rohani, l’émir Tamim bin Hamad Al Thani a contacté ce dernier pour le féliciter de la fête d’alFitr, et indiqué que » les relations de longue date entre l’Iran et le Qatar se développent quotidiennement et nous sommes déterminés à approfondir ces relations dans tous les domaines d’intérêt commun » ajoutant qu' »il suivra personnellement le processus de ce développement ».

M.Rohani a exprimé l’espoir que « Téhéran et Doha puissent tirer le meilleur parti des opportunités de promouvoir les affaires et les relations économiques ».

Il a applaudi le gouvernement qatari pour résistance, avec son peuple, contre les pressions, les menaces et le siège qui lui est imposé: « La République islamique d’Iran estime que le siège imposé au Qatar est injuste, sachant que cela provoque plus de division et de tension entre les pays de la région » soulignant que « l’Iran fera de son mieux pour aider et coopérer avec le gouvernement et le peuple du Qata et contribuer à la stabilité régionale « .

Et de poursuivre : « Nous considérons les politiques aventureuses de certains pays de la région d’irraisonnables. Ce genre de politiques risque de détériorer la situation, notamment en Palestine, en Syrie et au Yémen ».

« Aujourd’hui, le peuple palestinien, en particulier les habitants de Gaza, subissent beaucoup de pression et sont attaqués chaque jour par le régime sioniste , sauf que les musulmans qui les soutiennent collectivement peuvent aider à soulager leurs souffrances », a ajouté le président iranien.

M. Rohani a également souligné que la crise yéménite n’a pas de solution militaire et que tous les pays doivent aider à établir la stabilité et la sécurité dans le pays et la région, qualifiant la récente invasion du port Al-Hudaydah de catastrophe humanitaire au Yémen.

Il a noté: »La poursuite de ces conflits met une pression énorme sur les populations pauvres du Yémen et il est du devoir de tout le monde d’aider ces personnes opprimées ».

Pour sa part, Tamim bin Hamad Al Thani a félicité le gouvernement iranien et ses positions envers le Qata : « Nous croyons que la résolution de tous les conflits dans la région ne peuvent être possibles que par le dialogue et qu’aucun pays ne peut s’imposer aux autres ».

Concernant la question palestinienne, l’émir du Qatar a souligné que « le Qatar soutient la nation palestinienne, la résistance du peuple palestinien et poursuivrons cette politique ».

Source: Médias