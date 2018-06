À peine quelques heures après la frappe aux drones US, dimanche soir, contre des positions de la Résistance irakienne à Abou Kamal sur les frontières syriennes avec l’Irak, les mercenaires takfiristes d’Israël ont pris d’assaut les positions de l’armée syrienne depuis leur base sur les hauteurs du Golan occupé.

Selon Al-Masdar News, Hay’at Tahrir Al-Cham (coalition de groupes terroristes dont l’ex-Front al-Nosra est le plus important) aurait lancé l’attaque en essayant de percer les lignes de l’armée syrienne dans la localité de Jiba et de Tal Kroum. L’offensive a été lancée depuis leurs positions à Umm Batna.

Le but de l’attaque consistait visiblement à tendre une embuscade aux troupes syriennes sur la ligne de front près de l’axe Umm Batna.

Les terroristes ont été pris de court avant de pouvoir passer à l’acte dans l’est de Quneitra où une violente bataille a éclaté et duré près de quatre heures à Tal Kroum.

Selon une source militaire à Quneitra, l’armée syrienne a tué au moins un membre de Hayat Tahrir Al-Cham et en a blessé sept autres.

En plus des victimes, l’armée syrienne a déclaré avoir détruit un véhicule tactique utilisé par les terroristes lors de l’attaque.

Cette attaque des terroristes intervient quelques jours après l’arrivée à Quneitra de la 42e brigade d’élite de la 4e division mécanisée de l’armée syrienne pour leur offensive à venir.

L’armée syrienne serait en position de lancer l’offensive à Quneitra

Une équipe de réconciliation a tenté de convaincre les terroristes de Quneitra de mettre fin aux hostilités et de se réconcilier avec le gouvernement. Cependant, ces efforts n’ont pas abouti, Israël et la Jordanie s’étant opposés à toute réconciliation. L’armée arabe syrienne tentera de reprendre la capitale provinciale Quneitra et la région de Jabatha al-Khashab.

Source: Avec PressTV