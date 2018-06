L’ambassadeur de Russie au Liban Alexander Zasypkin a déclaré qu’il n’est pas question que Moscou écoute les conseils d’Israël pour faire pression sur l’Etat syrien, tout en admettant l’existence de divergences sur la présence iranienne en Syrie.

« Il n’y a aucune coordination avec Israël et les contacts avec les Israéliens ont pour but la normalisation de la situation dans le sud syrien. Nous ne sommes pas prêts a exécuter les conseils israéliens en faisant pression sur un protagoniste souverain qui est en l’occurrence l’Etat syrien », a-t-il affirmé lors d’un entretien avec la chaine satellitaire libanaise al-Mayadeen Tv.

Dans ses contacts avec les responsables russes, Tel Aviv réclame régulièrement de faire pression sur Damas pour éloigner l’Iran et le Hezbollah des zones du sud syrien frontalières avec le Golan syrien occupé.

Sur la question de la présence iranienne en Syrie, M. Zasypkin a admis la présence de différends.

« Mais nos divergences sont d’ordre technique et tactique et non pas stratégique. C’est à l’Etat syrien que revient le droit de décider de l’avenir de la présence iranienne en Syrie », a-t-il affirmé.

Sur la situation dans le sud syrien, il a souligné qu’il ne fallait pas laisser la situation telle quelle de sorte que les groupes terroristes en font à leur guise ».

Interrogé sur les récents raids qui ont eu lieu à la frontière syro-irakienne causant la mort de combattants irakiens du Hachd al-Chaabi, le diplomate russe a dit : « nous ne pouvons pas nous assurer qui est derrière le raid à l’ouest de l’Euphrate mais nous pouvons dire que des groupes terroristes jouissent d’une couverture américaine ».

Le dialogue avec les Américains est « très difficile », a-t-il aussi souligné.