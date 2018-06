Le guide suprême de la Révolution islamique, l’ Ayatollah Ali Khamenei a dénoncé » l’offensive inhumaine lancée par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ainsi que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite contre le Yémen à Hodeida, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Il a ajouté : » Ces ennemis de l’humanité alimentent aversion et hostilité à l’égard de la nation iranienne puisque celle-ci leur tient tête et aspire à la justice et à l’équité. Ceci étant dit, la nation iranienne finira, avec l’aide de Dieu, par vaincre l’ennemi américain et ses alliés. À vrai dire, les ennemis de l’Iran sont tyrannique et soulignant que « ni le régime islamique ni les responsables iraniens et encore moins notre peuple ne se résigneront à ce maximalisme ».

Et de poursuivre : » Tout au long de ces quarante dernières années, la nation iranienne a toujours fait l’objet de sévères animosités de la part de ses ennemis au nombre desquels se trouvent la guerre, les sanctions et les complots sécuritaires ».

Son éminence a villipendé « l’administration US qui sépare les jeunes enfants immigrés de leurs parents » notant que « les images de ces milliers de jeunes enfants arrachés de force des bras de leurs mères fendent le cœur. Mais les Américains le font en toute tranquillité et avec un sang-froid révoltant ».

Par ailleurs, son éminence a indiqué que » les décisions US sont en général conçus par des think tank qui agissent au service des grandes puissances et qui ont pour mission d’assurer les intérêts de ces dernières. Une fois rédigés, ces textes finissent souvent par trouver une certaine légitimité grâce au soutien des États alliés aux puissances. Et donc, tout pays indépendant, en l’occurrence l’Iran, qui oserait refuser ces conventions, sera sévèrement critiqué ».

Et de conclure : « Il appartient au Parlement de légiférer en toute indépendance et loin de toute considération politique sur des questions aussi primordiales que la lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent ».

Source: Médias