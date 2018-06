« Bahreïn ne considère pas Israël comme un ennemi », a affirmé un officiel du royaume à i24NEWS, assurant que son pays deviendrait sans doute le premier Etat du Golfe à établir des liens diplomatiques officiels avec l’entité sioniste.

Un tel rapprochement « ne viendra pas en contradiction avec les principes de Bahreïn », a ajouté cette source.

Ce commentaire intervient à quelques jours de la visite exceptionnelle d’une délégation israélienne à Bahreïn dans le cadre d’un événement organisé par l’UNESCO dans la capitale Manama.

« Je peux prédire que vous commencerez à voir des relations diplomatiques entre Israël et les pays du Golfe d’ici deux ans », avait prédit début mars le rabbin Marc Schneier, un chef religieux de New York et chef de la Fondation interconfessionnelle, à son retour d’une visite dans le royaume de Bahreïn.

En mai, le ministre des Affaires étrangères du pays avait surpris Israéliens et pays arabes après avoir posté un message de soutien à l’entité sioniste sur Twitter suite à des raids israéliens contre la Syrie.

Source: Médias