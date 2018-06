Pas de répit pour les terroristes à Deraa mercredi soir. Les troupes syriennes lancent un assaut d’envergure et avance dans les zones rurales de la province méridionale de Deraa, sous contrôle des terroristes.

L’un des derniers foyers des terroristes, basés dans le nord-est de Deraa, a été secoué, ce mercredi 20 juin dans la soirée, suite à des frappes aériennes et des missiles sol-sol lancés par l’armée syrienne, rapporte le site iranien francophone PressTV.

Les forces syriennes ont lourdement frappé les villes de Busra al-Cham, Busra al-Harir, Tal al-Harrah, Nahteh, al-Musaykah et al-Hirak, infligeant d’énormes dégâts aux terroristes.

Selon une source militaire à Deraa, l’armée de l’air syrienne a frappé spécifiquement une base appartenant aux terroristes de Harakat Ahrar al-Sham qui se trouvaient à l’intérieur de la ville d’al-Hirak et qui sont soutenus par les Américains et les alliés occidentaux et régionaux.

Selon la source plus de dix combattants de Harakat Ahrar al-Sham ont été tués ou blessés à la suite de ce puissant raid.

Pendant ce temps, à l’est de Deraa, l’armée syrienne a sans cesse frappé les lignes de défense des terroristes avec des missiles sol-sol et des obus d’artillerie dans les villes de Busra al-Cham, Busra al-Harir, Nahteh et al-Musaykah.

Une source a déclaré vers minuit à Al-Masdar News que l’armée syrienne avait effectivement coupé les lignes d’approvisionnement des terroristes dans la région.

Sur le terrain, l’armée syrienne doit encore faire pression pour tenter de liquider les dernières poches des terroristes actifs à Damas et aux alentours afin de sécuriser la région.

Progression face à Daesh dans le désert

Entre-temps, l’armée syrienne a progressé face au groupe takfiro-wahhabite Daesh dans une région désertique du centre de la Syrie, ont rapporté mercredi une ONG pro-occidentale et un média étatique.

L’armée syrienne a lancé au cours des derniers jours des contre-attaques contre des positions takfiristes dans la badiya, notamment à l’est de la ville de Palmyre, a déclaré à l’AFP le directeur de l’OSDH, basé à Londres, Rami Abdel Rahmane.

Mercredi, elles « se sont emparées du secteur de Hmeimeh » situé entre les provinces de Homs (centre) et de Deir Ezzor (est), près de la frontière avec l’Irak, a-t-il ajouté, en soulignant que ces forces étaient soutenues de « manière limitée » dans leurs opérations par l’aviation de l’allié russe.

La badiya syrienne est un vaste désert qui s’étend du centre du pays à ses frontières orientales avec l’Irak, où Daesh contrôle encore de petites poches.

Une source militaire syrienne citée par l’agence de presse officielle Sana a confirmé l’avancée des troupes de l’armée syrienne.

« Des unités de l’armée poursuivent leurs opérations contre l’organisation terroriste dans la badiya à l’est de Palmyre », a déclaré cette source, affirmant qu’elles contrôlent désormais une vaste zone désertique allant jusqu’à la frontière avec l’Irak.

Défait par les multiples opérations militaires, Daesh ne contrôle plus que moins de 3% du territoire du pays en guerre depuis 2011, selon l’OSDH.