Le chef du mouvement yéménite Ansarullah a prononcé ce mercredi un discours sur les derniers événements au Yémen et la bataille de Hodeïda.

Sayed Abdel Malek al-Houthi a affirmé que les forces yéménites (armée + Ansarullah) feront face à toutes les incursions sur le terrain. « Notre détermination ne sera jamais entamée », a lancé le numéro d’Ansarullah, en appelant à l’envoi de renforts supplémentaires.

M.Al-Houthi a rejeté ensuite les accusations proférées contre le Yémen en ce qui concerne la sécurité de la navigation internationale en mer Rouge. Il a souligné que son mouvement accepterait la supervision de l’ONU sur la liberté et la sécurité de la navigation en mer Rouge.

Et d’ajouter : les combattants d’Ansarullah et les unités de l’armée yéménite ont réussi à encercler les mercenaires de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis à divers endroits le long des côtes occidentales du Yémen.

Il a en outre déclaré que l’objectif de l’opération menée par l’Arabie saoudite contre Hodeïda est d’occuper tout le territoire yéménite et de contrôler les richesses du pays.

« La tactique des Saoudiens consiste à contrôler d’abord les régions côtières du Yémen », a-t-il ajouté.

Il a condamné aussi le soutien politique, militaire et médiatique des grandes puissances, surtout les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, aux agresseurs saoudiens et émiratis.

« L’Arabie saoudite a subi de grandes pertes et des dégâts importants depuis le début de son offensive contre le Yémen, mais elle doit savoir que la bataille de Hodeida et les combats le long des côtes occidentales seront encore plus durs pour eux », a affirmé le numéro un d’Ansarullah.

Dans une autre partie de son discours, Sayed al-Houthi a rejeté les allégations infondées de Riyad selon lesquelles l’Iran livrerait des missiles balistiques aux forces yéménites via le port de Hodeïda.

« Ce n’est qu’un mensonge dont le but est de justifier les atrocités contre les Yéménites », a-t-il précisé.

Des dizaines de mercenaires tués et 6 blindés détruits

Sur le terrain, des dizaines de mercenaires de la coalition saoudo-US ont été tués mercredi dans des opérations menées par les forces yéménites (armée + Ansarullah) sur le front ouest.

L’unité de génie des forces yéménites a détruit 3 blindés dans la région de Joubeiliya, tuant et blessant les soldats à bord.

3 autres blindés ont été endommagés dans la région de Doureihami. L’artillerie yéménite a également bombardé les attroupements des mercenaires dans cette même région, tuant et blessant un grand nombre d’entre eux.

Mardi, 28 blindés et chars de la coalition ont été endommagés par les tirs des forces yéménites et huit de leurs chars saisis, après l’avortement de leur offensive au sud de Doureihami.

Massacre à Saada

Par ailleurs, l’aviation saoudo-US a mené un nouveau massacre dans la région de Saada. 10 membres d’une même famille, dont des femmes et d’enfants, ont été tués et blessés suite à deux raids visant un domicile dans le district al-Zaher, à Saada.

Avec AlMasirah + PressTV