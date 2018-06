Les Brigades du Hezbollah, une puissante force de résistance irakienne, a promis jeudi de se venger dès qu’elle saura avec précision le pays ayant mené un raid meurtrier cette semaine contre ses hommes en Syrie.

« Jusqu’à présent, nous ne détenons pas encore la preuve de qui est derrière ce raid mais cela ne peut se limiter qu’aux Américains ou à l’entité sioniste (Israël). Quand l’auteur sera connu, il y aura une réponse appropriée et la main de la résistance peut frapper n’importe où », a affirmé le porte-parole militaire Jaafar al-Husseini.

Il a fait cette déclaration lors d’une cérémonie de condoléances dans une mosquée à Bagdad.

Les Brigades du Hezbollah ont été visées en début de semaine par un raid nocturne dans l’est syrien attribué à « Israël », qui a fait 50 morts -des Syriens et des Irakiens-, à la frontière des deux pays. La résistance irakienne a affirmé avoir perdu 22 de ses membres.

« Les États-Unis et l’entité sioniste ont toujours exprimé leur volonté de contrôler cette zone et de couper la ligne d’approvisionnement de l’axe de résistance depuis la République islamique (d’Iran) jusqu’à la Syrie et le Liban en passant par l’Irak », assure pour sa part Mohammad Mohi, du bureau politique des Brigades.

Source: Avec AFP