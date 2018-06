Jinri Toutiao, l’une des plus grandes agences médiatiques chinoises, a dévoilé un article soutenant que le conflit en Syrie pourrait ressembler à une guerre civile entre le gouvernement et les forces de l’opposition, mais qu’il s’agit en réalité d’une bataille meurtrière entre la Russie et les pays de l’OTAN. «

Selon la publication, la Syrie revêt une » grande importance stratégique « , et le déploiement de troupes russes sur le territoire syrien a contrecarré l’occupation étrangère et empêché des effusions de sang plus dramatiques en Syrie et au-delà. » Sans cela, la Syrie aurait été immédiatement occupée par les forces d’autres États ou par des troupes antigouvernementales. Par la suite, plusieurs groupes extrémistes se rendraient dans le sud de la Russie « , dit l’article.

La publication a également souligné le fait que lorsque les Russes se sont impliqués dans le conflit, la situation est devenue favorable aux troupes syriennes.

De plus, Jinri Toutiao a souligné que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont récemment lancé des attaques agressives contre la Syrie, et le porte-avions américain USS Harry Truman est entré dans la mer Méditerranée.

« Il peut sembler que le but de cette manœuvre est d’effectuer une nouvelle frappe aérienne. Toutefois, l’objectif principal est de bloquer la route vers la Syrie depuis la mer Noire via la Méditerranée, puisque la Russie n’a pas de frontière terrestre commune avec la Syrie », analyse l’article.

Selon les médias chinois, les manœuvres de l’OTAN dans la mer Noire qui ont eu lieu en mai visaient également à « faire pression sur la Russie».

En d’autres termes, le géant chinois des médias a une bonne compréhension de la géopolitique du conflit syrien et de la confrontation entre la Russie et l’OTAN. C’est une indication importante de l’orientation de la Chine. Qui plus est, d’autres analystes, en plus de l’agence chinoise, ont surenchéri en soulignant que, bien que les dirigeants de l’OTAN assurent que leurs actions ne sont pas dirigées contre la Russie, leurs opérations démontrent la réalité inverse.

En particulier, le chroniqueur Ted Galen Carpenter du magazine américain The National Interest estime que les dirigeants américains et de l’OTAN doivent « adopter une attitude plus réaliste » vis-à-vis de la Russie.

« N’importe quel pays trouverait le comportement de l’OTAN résolument hostile et même menaçant s’il se produisait à l’intérieur de ses frontières », a souligné l’analyste américain.



Pour Carpenter, si l’Occident continue avec de telles activités, cela pourrait mener à un manque de compréhension et à une « confrontation catastrophique ».

Par Paul Antonopoulos

Sources: Fort-russ. Traduction : Avic – Réseau Internation