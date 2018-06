Quelque 5.000 palestiniens ont manifesté vendredi à quatre endroits différents près de la barrière frontalière dans la bande de Gaza.

Selon le ministère palestinien de la Santé, 89 manifestants ont été blessés par les tirs des forces d’occupation le long de la frontière et vingt d’entre eux ont bénéficié d’un traitement médical. Un journaliste figure parmi les blessés.

Les manifestations du vendredi 22 juin ont été baptisées « vendredi de fidélité aux blessés ».

Depuis le début de la « Marche du retour » le 30 mars, au moins 133 manifestants palestiniens par les soldats de l’occupation israélienne.

Les manifestants ont pour leur part lancé des cerfs-volants et des bombes incendiaires vers les colonies israéliens. Les autorités d’occupation ont fait état de dix incendies, ont rapporté les médias israéliens.

Le Comité national pour la Marche du grand retour a publié un communiqué dans lequel il a évoqué son opposition au plan de paix américain appelé « le deal du siècle » qui propose l’annexion de la Cisjordanie et de Gaza à l’Égypte. Il a aussi souligné l’envergure de la marche pacifique et sa poursuite jusqu’à la réalisation des revendications du peuple palestinien dont le retour des réfugiés dans leur terre natale et la fin du blocus imposé à l’enclave palestinienne.

