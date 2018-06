Les unités balistiques de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont affirmé avoir visé par un missile balistique Borkan 2H le centre de renseignement du ministère saoudien de la Défense et des bâtiments publics à Riyad.

Les sources saoudiennes ont fait état d’un tir de missile contre la capitale saoudienne, Riyad. Plusieurs déflagrations ont été entendues à Riyad, rapportent des activistes des réseaux sociaux.

La chaîne saoudienne Al-Arabiya a comme d’habitude prétendu que l’engin avait été intercepté dans le ciel de Riyad.

Selon DEBKAfile, site proche des milieux militaires israéliens, des sirènes et des explosions ont été entendues à Riyad dimanche soir après que les combattants yéménites eurent lancé six missiles balistiques en direction de la capitale saoudienne

Depuis plus de 10 jours le régime saoudien tout comme les Émirats, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et Israël mènent une offensive d’envergure contre le port stratégique de Hodeïda, unique point d’attache de la population avec le monde extérieur et dont ils annoncent régulièrement la conquête. Les forces yéménites défendent vaillamment le port où la coalition d’agression s’est visiblement enlisée.

Bilan des pertes de la coalition sur le front de la côte ouest

Dans ce contexte, la chaîne de télévision yéménite, AlMasirah a dressé le bilan des dégâts matériels et humains dans les rangs de la coalition saoudo-US et de ses mercenaires.

Ces trois semaines, l’unité balistique de l’armée yéménite et des forces populaires d’Ansarullah ont détruit un navire de guerre et 331 véhicules militaires sur les côtes occidentales yéménites en proie à une invasion saoudo-US, précise AlMasirah.

Le bilan fourni par la chaine de télévision yéménite est pour la seule période entre le 27 mai et le 20 juin 2018.

Toujours selon le rapport, 1.323 mercenaires armés à la solde des agresseurs dont plusieurs commandants ont été éliminés ou blessés dans les attaques au missile balistique ou de drone des forces yéménites ces 23 derniers jours.

Les équipements militaires ne sont pas pris en compte dans ces chiffres.

Les forces yéménites ont mené depuis ces trois dernières semaines, plus de 6 opérations contre les forces de la coalition pro-Riyad qui cherchent à s’accaparer de la région stratégique de Hodeïda. Ils ont tiré sur les positions de l’ennemi plus de 12 missiles balistiques, a fait savoir le rapport.

9 soldats saoudiens, dont 3 officiers, tués

Au-delà des frontières, 9 soldats saoudiens, dont 3 officiers, ont été tués dimanche lors d’une offensive de l’armée et d’Ansarullah contre leur base à Najrane.

Un colonel et huit militaires, dont deux officiers, figurent parmi les soldats abattus, a-t-on précisé de source saoudienne.

Dimanche soir, le porte-parole d’Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, a affirmé que les forces yéménites ont pris d’assaut une base saoudienne, récemment mis en place sur le front de Najrane. Citant le média de guerre des forces yéménites, il a précisé que 3 pick-up militaires ont été incendiés entrainant la mort des soldats à bord.

Avec AlManar + PressTV + AlMasirah