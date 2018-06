Le rapport annuel de l’inspecteur spécial de l’armée israélienne qualifie de « critique » la situation dans laquelle se trouvent les soldats israéliens, affirmant que le départ précoce des jeunes officiers est devenu un « phénomène ».

Les plaintes et doléances des soldats de l’armée israélienne auprès du ministère des Affaires militaires est en hausse. Ils fustigent en particulier le comportement abusif et raciste des commandants de Tsahal, annonce un rapport accablant publié lundi.

« Le 10e rapport annuel du major-général réserviste Yitzhak Brick, médiateur de l’armée israélienne, dresse un tableau accablant de la situation dans laquelle se trouve l’armée, et annonce, pour la deuxième année consécutive, que le départ précoce de milliers de soldats avec le raccourcissement de la durée de service compromet la capacité [de l’armée israélienne] à remplir ses missions », a rapporté le journal israélien Haaretz.

Les effectifs restant endossent donc des tâches supplémentaires, créant ainsi un déséquilibre, un « préjudice à la performance, à la discipline et au moral des soldats », affirme le rapport du médiateur de l’armée israélienne qui met aussi en garde contre le danger que représentent les smartphones et les réseaux sociaux sur le commandement de l’armée et les relations interpersonnelles.

« Lorsque l’utilisation des réseaux sociaux et des smartphones est si répandue, la difficulté de protéger le droit à la vie privée devient extrêmement complexe », a écrit Brick, ajoutant que la commission d’enquête avait reçu des plaintes de soldats filmés dans des circonstances embarrassantes par leurs propres commandants.

« L’utilisation inappropriée des téléphones portables dans de nombreuses unités militaires nuit au commandement et à la gestion des affaires par les commandants de l’armée », a-t-il ajouté.

Certains commandants ont même « abandonné le dialogue direct avec leurs subordonnés », et vont jusqu’à leur envoyer des textos même s’ils se trouvent à proximité. « Les commandants se doivent d’agir de façon responsable. Il est du devoir et de la responsabilité de chaque commandant de Tsahal de protéger les droits, la dignité et le bien-être de ses subordonnés », écrit-il, proposant l’envoi d’un message avertissant que « toute conduite excessive et inappropriée sera sévèrement punie ».

Brick a déclaré qu’en plus de « l’attitude abusive, méprisante et raciste des commandants vis-à-vis de leurs subalternes », il y avait aussi une baisse significative du nombre de personnes issues des groupes minoritaires dans les cours de formation.

Le rapport indique également que les responsables militaires faisaient face à une réduction de l’engagement des officiers dans une longue carrière militaire, en particulier dans le domaine de la technologie, la plupart d’entre eux préférant occuper des postes civils auprès de l’armée.

Il cite en outre une pénurie importante de médecins et de psychiatres, des unités dont des postes restent non pourvus pendant des mois, des officiers assurant trois emplois simultanément.

En somme, il y a eu une augmentation de 5% des plaintes écrites déposées en 2017 (7 002) par rapport à l’année précédente (6 758), et 20 334 plaintes supplémentaires ont été reçues par le centre d’appels de la Commission. Les soldats en service militaire obligatoire ont déposé 3 734 plaintes, soit 53% de l’ensemble des demandes.

Source: PressTV