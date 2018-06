L’armée yéménite et les forces populaires poursuivent leur résistance remarquable sur le front de la côte ouest, face à l’offensive d’envergure menée par la coalition saoudo-US et ses mercenaires.

Les soldats de l’armée et d’Ansarullah ont détruit mardi soir un blindé appartenant à la coalition dans la région d’AlFaza, à l’ouest, tuant tous les soldats à bord.

Toujours à l’ouest, l’artillerie des forces yéménites a pilonné un dépôt d’armes de la coalition dans la région d’al-Nakhila. Le dépôt en question a été totalement incendié.

Les voies d’approvisionnement des agresseurs coupées

Entre-temps, les mercenaires de la coalition, soutenus via les voies maritimes, aériennes et terrestres, ont tenté de couper les liens de l’armée yéménite et d’Ansarullah au monde extérieur, mais ils ont été cloués au sol dans la banlieue sud de l’aéroport de Hodeïda.

Les forces de la coalition militaire dirigée par Riyad sont arrivées dans la région d’al-Mandhar, au sud de l’aéroport de Hodeïda, et ont tenté d’y pénétrer. Mais grâce à la bravoure des combattants yéménites, ils n’ont pas pu atteindre la piste et les tours de contrôle de l’aéroport.

Les unités d’artillerie et balistiques de l’armée et d’Ansarullah ont mené de violentes frappes contre les positions saoudiennes dans la région d’al-Mandhar et le sud-ouest de l’aéroport pour les contraindre à évacuer les zones occupées.

Sur l’axe sud-est de l’aéroport, les mercenaires de la coalition ont contourné le district d’al-Duraihami et se sont rapprochés de la piste de l’aéroport, mais leurs assauts ont été repoussés par les tirs d’artillerie et des missiles des forces yéménites.

Ces dernières ont tendu une embuscade et visé un grand convoi de forces ennemis sur l’axe nord d’al-Duraihami avant de leur imposer de lourds dégâts matériels et humains: des dizaines de mercenaires ont été tués ou blessés et 10 blindés ont été détruits.

Par ailleurs, les forces yéménites ont célébré leur victoire contre les mercenaires de la coalition sur la côte ouest du pays en chantant leurs hymnes révolutionnaires.

Selon les médias yéménites, quelque 935 mercenaires de la coalition ont été tués lors d’affrontements du mois dernier sur la côte ouest. Tout au long des combats de la semaine dernière, 93 chars et blindés de la coalition saoudo-émiratie ont été détruits sur la bande frontalière de la province de Hodeïda.

Dans ce contexte, Mohammad al-Bukhaiti, membre du bureau politique d’Ansarallah a salué l’action spectaculaire des combattants de l’armée et des Comités populaires qui ont réussi à couper toutes les voies d’approvisionnement des mercenaires de la coalition le long du littoral de Hodeïda. « Des dizaines de chars et de blindés ont été saisis comme butin de guerre et les agresseurs n’ont plus la possibilité d’acheminer des armes lourdes vers la côte ouest, toutes les voies d’approvisionnement étant coupées », a-t-il indiqué.

Massacre contre un bus de réfugiés

Plus de 20 civils ont été tués et blessés par un raid de la coalition transportant des déplacés à Hodeïda. Selon le correspondant de la chaine yéménite AlMasirah, 9 civils sont tombés en martyre et 11 autres ont été blessés quand leur véhicule a été visé par l’aviation saoudienne sur la route reliant les régions d’al-Jarahi à Zoubeid.

Avec AlMasirah + PressTV