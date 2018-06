Recep Tayyip Erdogan a été réélu le 24 juin dès le premier tour Président de la Turquie pour un nouveau mandat de cinq ans, et le Parti de la justice et du développement (AKP) a obtenu la majorité au parlement. Sputnik a demandé à un député du parti au pouvoir son avis sur la future politique étrangère d’Ankara.

La Turquie poursuivra sa politique à plusieurs vecteurs sur la scène internationale pour garantir l’exercice de ses intérêts nationaux et assurer la stabilité, la coopération et la sécurité dans la région, a déclaré à Sputnik Berat Conkar, député du Parti de la justice et du développement.

«Nous serons fermes dans nos actions. Si des actes inamicaux sont entrepris à l’égard de la Turquie, celle-ci y ripostera en conséquence. D’autre part, si on nous traite en alliés, nous sommes ouverts à la coopération et à l’action commune avec tous les pays, y compris avec les États-Unis», a expliqué l’interlocuteur de l’agence.

Et d’ajouter qu’il y avait dans les relations bilatérales turco-américaines tant des points positifs, dont la coopération sur Manbij, notamment dans la lutte contre le terrorisme, contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)/Unités de protection du peuple (YPG), que des points négatifs.

«La position adoptée par le Congrès américain concernant notre accord d’achat de S-400 à la Russie se répercute évidemment de façon négative sur nos relations avec Washington», a relevé M.Conkar qui est également coprésident du Forum turco-russe de l’opinion.

Quant aux perspectives des relations entre la Turquie et la Russie, le parlementaire a insisté sur l’efficacité de cette coopération bilatérale.

«Nos relations reposent sur la confiance mutuelle et […] peuvent servir d’exemple à bien des États», a-t-il souligné.

L’interlocuteur de Sputnik a aussi évoqué l’actuelle tension entre la Turquie et l’Union européenne.

«L’UE devrait renoncer à ses préjugés concernant l’État turc et commencer enfin à développer les relations politiques avec Ankara sur une base plus saine. […] Tout pays qui coopère avec la Turquie ne fera qu’y gagner au final», a conclu l’homme politique.

