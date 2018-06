Des dizaines de mercenaires de la coalition saoudo-US ont été tués et blessés sur les fronts de Nehm, Taez et aux delà des frontières, ainsi que des dizaines de leurs véhicules détruits suite à des opérations menées par l’armée yéménite et les forces populaires d’Ansarullah, durant ces dernières heures.

Une source militaire, citée par l’agence yéménite Saba’, a affirmé que les troupes de la coalition n’ont même pas évacué leurs morts du champ de la bataille. Et d’ajouter : plusieurs cadavres et blessés dans les rangs des mercenaires ont été transférés vers l’hôpital de Marib. Le chef de la 7ème division militaire, le général Ali Zibani, figure parmi les tués.

Sur le front de Jizane (sud de l’Arabie), les forces yéménites ont repris aux mercenaires la position frontalière d’al-Farras, tuant et blessant un grand nombre d’entre eux. Les avions de la coalition saoudo-US ont mené plus de 4 raids contre les forces yéménites avant que ces dernières ne contrôlent la totalité de la position d’al-Farras et la fuite des envahisseurs, a-t-on précisé de même source.

Toujours selon Saba’, les forces yéménites ont en outre repoussé une offensive des troupes pro-saoudienned vers le front d’Olab-Asir, également à la frontière avec l’Arabie.