Durant ces derniers jours, la Russie a rapatrié des soldats et du matériel militaire depuis la Syrie.

Intervenant devant des diplômés des écoles militaires réunis au Kremlin, Vladimir Poutine a abordé le sujet du retrait de l’effectif ainsi que des aéronefs russes du sol syrien qui a eu lieu au cours de ces derniers jours.

«Au cours de ces derniers jours, 13 avions, 14 hélicoptères et 1.140 membres du personnel ont été rapatriés», a déclaré le Président russe, rapporte l’agence russe Sputnik.

Il a en outre souligné que «toutes ces personnes avaient de l’expérience et avaient passé l’épreuve du feu».

«Et vous et vos collègues devriez pleinement profiter de cette expérience pour l’entraînement militaire du personnel ici, sur le territoire russe, afin de s’entraîner à effectuer les tâches les plus difficiles et les plus atypiques», a-t-il conclu.

Le 11 décembre dernier, Moscou a annoncé le retrait de la majeure partie de son contingent militaire stationné en République arabe syrienne. Et ce quelques jours après l’annonce faite par l’état-major interarmées russe que l’ensemble des territoires syriens était libéré des terroristes.

Le chef du Kremlin Vladimir Poutine, en visite sur la base aérienne de Hmeïmim en Syrie, a quant à lui promis que les forces russes porteraient des «frappes inédites» contre les terroristes s’ils reprenaient leurs activités dans le pays.

Source: Avec Sputnik