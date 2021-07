Le principal fonds de pension norvégien KLP a annoncé son désengagement de 16 entreprises, dont Alstom et Altice. Le fonds a expliqué que leur présence dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée contribuait à une violation du droit humain international au sein des territoires occupés.

Totalisant 32 milliards de dollars au travers de l’achat d’actions et d’obligations, le désengagement de KLP a été finalisé fin juin, selon un communiqué.

Les entreprises concernées comptaient parmi les 112 listées dans un rapport de l’ONU ayant des activités dans ces colonies malgré leur illégalité aux yeux du droit international.

Publié en janvier 2020, le rapport avait été qualifié de « honteux » par l’entité sioniste.

Un désengagement financier important

Une partie des entreprises concernées sont accusées d’avoir contribué à l’aménagement des territoires occupés au travers du financement de la construction de bâtiments et d’infrastructures, telle que la multinationale française Alstom.

Altice, du franco-israélien Patrick Drahi, fait quant à elle partie des cinq entreprises de télécoms accusées par le fonds d’avoir participé à la transformation des territoires en « zones résidentielles attractives » en y offrant leurs services.

S’y ajoutent enfin cinq banques d’investissement et des groupes énergétiques.

La liste inclut entre autres l’entreprise américaine de télécoms Motorola, visée par KLP pour avoir fourni un logiciel de vidéosurveillance et de commandement permettant de contrôler les frontières entre territoires occupés et palestiniens.

« Se désengager de Motorola Solutions a été une décision très simple » a précisé le fonds.

Un groupe engagé pour les droits humains

Il ne s’agit pas de la première action de KLP en faveur du droit humain. Fin juin, le fonds norvégien avait déjà annoncé son désengagement du plus grand opérateur multi-ports indien Adani Ports pour son implication dans un projet de l’armée birmane. Le financement de plus d’un million de dollars avait été retiré suite à la répression sanglante des manifestations pro-démocratie par l’armée.

« Les entreprises ont la responsabilité de respecter et protéger les droits humains dans tous les pays où elles opèrent, indépendamment du respect de ces droits par l’Etat lui-même », explique Kiran Aziz, une analyste de KLP dans le communiqué publié ce lundi. « Nous avons des attentes et des principes clairs en tant qu’investisseurs responsables », ajoute-t-elle.

Le désengagement du fonds vis-à-vis d’entreprises impliquées dans les colonies israéliennes n’est pas non plus un acte isolé. Fin mai le fonds souverain norvégien, l’actionnaire le plus important des 112 entreprises listées par l’ONU, annonçait se retirer du financement de deux entreprises sous-louant des bâtiments dans les territoires occupés.

Source: Avec AFP