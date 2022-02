La procureur de la République du Mont-Liban, la juge Ghada Aoun, a émis le mardi 1er février, une citation à comparaître contre le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salamé, pour son absence pour la troisième fois à la séance d’interrogatoire.

Citant des sources sous le couvert de l’anonymat, les médias locaux ont rapporté que la juge Aoun avait adressé la convocation contre Salamé à l’appareil de sécurité de l’État pour exécution.

Le 11 janvier 2021, elle avait prononcé une interdiction de voyager contre le directeur de la BDL, à la base d’une plainte déposée par le service juridique du groupe « Le peuple veut une réforme du système ».

Le bloc parlementaire du Courant patriotique libre « Liban fort », dirigé par Gebran Bassil, avait auparavant réclamé son arrestation immédiate au motif qu’il a été pendant plus de 30 ans le chef du système financier, l’accusant d’avoir « commis le plus grand vol organisé de l’argent du peuple ».

Il interdit aux déposants libanais de retirer les montants souhaités qu’en livres libanaises, alors qu’ils les avaient déposés en dollars.

On attribue à ses ingénieries monétaires les pertes cumulées par la Banque centrale et des banques privées, évaluées respectivement par les médias libanais à 50 et à 18 milliards de dollars, soit un total astronomique de 68 milliards de dollars.

Depuis l’éclatement de la crise, il entrave la tenue d’un audit de la Banque centrale comme le réclament les bailleurs de fonds internationaux du Liban avant de débloquer toute aide financière.

Salamé est sous le coup d’une plainte pour affaire pénale liée à sa fortune auprès des autorités judiciaires luxembourgeoises. De même, la justice française mène une enquête sur ses comptes depuis juin 2021, sur fond d’accusation de blanchiment d’argent.

À la mi-avril, l’Office suisse de lutte contre le blanchiment d’argent a analysé des milliers de documents et surveillé le transfert de fonds dépassant les 326 millions de dollars attribués à Salamé et à son frère Raja, et cela s’est produit grâce à un accord signé en 2002.

En revanche, Riad Salamé nie toutes les accusations portées contre lui, et affirme que ses transactions sont « transparentes », et que les sources de sa fortune sont « claires et fiables ». Il jouit de la protection des Etats-Unis qui s’ingèrent dans les affaires libanaises.