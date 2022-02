Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii, a réitéré sa menace aux Émirats arabes unis, soulignant qu’ils ne seront pas en sécurité tant qu’ils poursuivront leur agression contre le peuple yéménite.

Le général Sarii a déclaré sur son compte Twitter : « Expo… pour être sûr, nous répétons notre conseil », dans un nouvel avertissement à l’exposition universelle qui se tient à Dubaï.

M.Sarii a appelé les citoyens et les résidents aux Émirats arabes unis à rester à l’écart des lieux ciblés.

Il convient de noter que les forces armées yéménites ont mené, en janvier 3 opérations aux missiles et aux drones contre des cibles à Abou Dhabi et Dubaï portant le nom « Ouragan du Yémen ».

Selon les forces yéménites, ces opérations de riposte aux agressions émiraties ont atteint leurs objectifs avec une grande précision.

Entre-temps, les analystes israéliens n’ont pas caché leur préoccupation face à ces attaques, qui selon eux constituent un prélude à ce qui va se passer avec ‘Israël’.

Ils ont conseillé les Emiratis et les Saoudiens de s’habituer à vivre sous ces attaques en provenance du Yémen, car «les Houthis (Ansarullah) vont intensifier leurs frappes ».

Et d’ajouter : « les Houthis ont utilisé des missiles balistiques d’une distance de 1 200 km et des drones d’une portée de 1 500 km, couvrant sans difficultés l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah