‘Israël’ a signé le jeudi 3 février un accord de défense avec Bahreïn, le premier conclu avec un pays du Golfe depuis la normalisation des relations de l’entité sioniste avec le petit royaume et les Emirats arabes unis il y a plus d’un an.

« Seulement un an après la signature des accords, nous avons conclu un important accord de défense, qui contribuera à la sécurité des deux pays et à la stabilité de la région », a déclaré le ministre israélien de la guerre Benny Gantz dans un communiqué, cité par l’AFP.

Selon le ministre israélien, qui effectue sa première visite à Bahreïn, le protocole d’accord couvre les domaines du renseignement, des achats d’équipements et des formations conjointes.

Bahreïn et les Emirats ont normalisé leurs relations avec ‘Israël’ en septembre 2020.

Un peu plus tôt jeudi, le ministre israélien a appelé au renforcement de la coopération régionale avec Bahreïn pour faire face aux « menaces maritimes et aériennes ».

« L’approfondissement de la coopération nous permettra de maintenir la stabilité régionale et de défendre les intérêts communs d’Israël, des Etats-Unis et de Bahreïn », a déclaré Gantz, après avoir visité le quartier général de la 5e flotte américaine, basé à Manama, la capitale de Bahreïn.

Gantz s’est rendu sur le destroyer lance-missiles USS Cole, qui doit prochainement faire escale à Abou Dhabi, pour aider les Emirats face à la multiplication des opérations de riposte yéménite aux agressions menées par les Emirats et l’Arabie contre le Yémen.

« Dans un contexte de menaces maritimes et aériennes croissantes, notre coopération à toute épreuve est plus importante que jamais », a tweeté Gantz.

Le QG de la 5e flotte américaine est situé au large des eaux du Golfe, à quelques centaines de kilomètres de l’Iran, dans une zone maritime traversée quotidiennement par les pétroliers.

Lundi, un exercice naval sous l’égide des Etats-Unis a été lancé en mer Rouge, avec la participation de 60 pays, dont ‘Israël’ et plusieurs Etats n’ayant pas de relations diplomatiques officielles avec l’entité sioniste, comme l’Arabie saoudite.