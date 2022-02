Le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a affirmé que les Emiratis sont les perdants en reprenant l’escalade et en se soumettant aux diktats américano-britano-israéliens.

Lors d’un discours jeudi soir 3 février, M.Houthi a rappelé les fins ratées des Émirats arabes unis dans ses précédentes étapes d’escalade contre le Yémen.

Il a souligné que « les campagnes d’agression militaire, médiatique et économique dans de nombreuses provinces ont échoué dans le passé et échoueront également aujourd’hui ».

Et M.Houthi d’ajouter: « Quiconque s’imagine qu’en apaisant les USA, la Grande-Bretagne et Israël, sera dans une position de victoire, a tort, et son destin inévitable est voué à l’échec ».

« Nous avons vu la chute des régimes de ceux qui se sont rangés du côté des USA, de la Grande-Bretagne et d’Israël, et de ceux qui ont tué et commis des crimes contre les fils de leur nation », a renchéri le numéro un d’Ansarullah.

Et de poursuivre: « Plus les crimes sont grands, plus le niveau de solidarité est grand du Yémen à la Palestine, au Liban, à la Syrie, à Bahreïn, en Irak et en Iran, et avec tous les peuples libres de la nation ».

Et d’affirmer : « nos ennemis nous combattent dans le but de nous faire plier…Plus l’ennemi est injuste et criminel, plus il cherche à occuper notre pays et à nous assiéger, plus nous gagnons en perspicacité et en conscience, et nous agirons avec fermeté pour le vaincre ».

Et M.Houthi de conclure: « Notre fermeté face à l’agression, quel que soit le niveau d’escalade, est un engagement moral, éthique et humanitaire. Le siège, la tyrannie et les crimes des ennemis sont une raison de leur défaite… et l’injustice pratiquée contre notre peuple persévérant et confiant en Dieu est une raison pour sa victoire inéluctable ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah