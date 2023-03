Juste au moment où les violentes émeutes orchestrées par l’Occident à Téhéran étaient abandonnées par les grands médias internationaux, l’Iran se retrouve soudainement sous l’emprise d’une épreuve intensive et hostile tandis que des journalistes et des politiciens occidentaux commencent à condamner Téhéran au sujet de la mystérieuse question des empoisonnements en série.

En plus de tenter de terminer le travail qui a échoué la dernière fois, il n’est pas nécessaire d’être cynique pour suggérer que cette événement soudain résulte également d’une découverte récente selon laquelle la République islamique d’Iran abrite l’une des plus grandes réserves de lithium connues de la Terre.

Tout comme les droits des femmes ont été cyniquement militarisés lors des troubles de l’année dernière, les écolières sont désormais un sujet d’intérêt pour ceux qui cherchent à diaboliser et à déstabiliser la République islamique d’Iran.

Par exemple, une histoire complètement ridicule d’élèves forcés par des agents des services de sécurité et des religieux à regarder des vidéos pornographiques, afin de les convaincre qu’un changement de régime inaugurerait une ère de dépravation et de bestialité, a généré une importante reprise sur les réseaux sociaux.

La nouvelle des empoisonnements en série d’écolières à travers le pays, entraînant des hospitalisations massives, a circulé dans le monde entier, incitant les Nations unies et les gouvernements occidentaux à exiger des enquêtes indépendantes sur cette évolution inquiétante.

Le journaliste Syed Zafar Mehdi, dans l’un de ses récents articles, a documenté en détail comment plusieurs médias, militants-journalistes et organisations douteuses de droits de l’homme ont faussement allégué que la vague d’empoisonnements était un acte délibéré de terrorisme par l’État : vengeance dépravée pour la participation des écolières aux manifestations qui ont maintenant pris fin.

Il a même été largement affirmé par ces sources que la mort récente de Fatemeh Rezaï dans la ville iranienne de Qom résultait de cet effort, bien que son père ait vigoureusement rejeté l’accusation.

Le fait demeure cependant qu’une maladie de masse profondément mystérieuse a apparemment ravagé les écoles à travers l’Iran, avec des centaines d’élèves hospitalisées en conséquence – bien qu’avec des symptômes bénins, et qui se sont généralement rétablies rapidement.

Les autorités restent perplexes quant à ce qui se passe, mais prennent le phénomène très au sérieux, le président Ebrahim Raïssi ordonnant une enquête approfondie.

Dans une révélation surprenante mardi 7 mars, le ministère iranien de l’Intérieur, qui dirige l’enquête, a déclaré que certaines personnes impliquées dans les récentes émeutes violentes avaient attisé cette frénésie d’empoisonnement.

Il a également annoncé l’arrestation de plusieurs personnes qui étaient directement ou indirectement impliquées dans la création d’une hystérie de masse et de troubles sociaux dans plusieurs provinces iraniennes.

Une sombre hypothèse ?

Une explication peut être fournie par la sortie d’un obscur compte Twitter, datant des derniers mois de 2022. Le 28 novembre, @SeleriSosis – nom d’affichage femmes, vie, liberté – a publié en persan que les élèves iraniens peuvent utiliser du naphtalène pour fermer les écoles.

« Achetez du naphtalène à la pharmacie, puis écrasez-le sous les pieds dans la salle de classe”, a expliqué l’utilisateur.

Le naphtalène est un hydrocarbure aromatique trouvé dans le goudron de houille ou le pétrole brut, un composant de la fabrication de plastiques, de résines, de carburants et de colorants, qui est présent dans le carburéacteur et le carburant diesel.

Sous forme de vapeur, il est couramment utilisé comme insectifuge domestique ou pour repousser les parasites extérieurs tels que les mites et les serpents.

Le produit chimique est nocif pour les humains, et ceux qui inhalent ou ingèrent du naphtalène éprouvent temporairement des maux de tête, des nausées, des étourdissements et des vomissements.

Les enfants sont particulièrement sensibles et souffrent de diarrhée, de fièvre, de douleurs abdominales et pire encore. Bon nombre de ces symptômes transitoires ont été signalés par des écolières iraniennes depuis le début de l’épidémie.

On pourrait raisonnablement se demander comment un obscur compte Twitter avec seulement 20 abonnés au moment de l’enregistrement en octobre 2022, qui est inactif depuis janvier 2023, a pu influencer les jeunes Iraniens, et encore moins de manière si décisive.

Pourtant, il est frappant de constater que les tweets et retweets les plus récents de @SeleriSosis comportent tous le hashtag IRGCterrorists, en référence au Corps des gardiens de la Révolution islamique.

Le même hashtag est maintenant largement utilisé par les utilisateurs de Twitter, disant que la maladie soudaine et énigmatique qui frappe tant d’écolières iraniennes est une vague délibérée d’attaques chimiques par des agents du gouvernement.

Le contenu partagé par ce groupe – y compris des vidéos de victimes transportées en ambulance et une animation troublante de deux jeunes étudiants demandant « à la communauté internationale d’agir d’urgence » contre Téhéran – a été partagé et retweeté des milliers de fois.

Les réseaux sociaux liés au Pentagone constituaient une vaste armée en ligne, attaquant Téhéran sous tous les angles idéologiques, politiques et économiques imaginables. Ils rediffusent tous les hashtags anti-iraniens.

Ils ont également cherché à établir des relations de confiance avec le public, en échangeant des messages avec des Iraniens sur Internet, tout en partageant des contenus banals, notamment de la poésie iranienne et des photos de la cuisine persane ou des blagues.

Certains comptes contrôlés par le CENTCOM se sont fait passer pour des conservateurs extrémistes, critiquant le gouvernement pour être trop libéral et réformiste, insuffisamment belliciste dans les affaires étrangères.

D’autres se présentaient comme des féministes et des militants sociaux, décriant le hijab et d’autres codes islamiques comme étant misogynes et oppressifs. Le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) est leur cible préférée qu’ils accusent d’être derrière les pénuries de nourriture et de médicaments – en réalité résultant des sanctions occidentales génocidaires – tout en comparant le CGRI avec des organisations comme Daech.

De nombreux réseaux liés au Pentagone publiaient fréquemment du contenu qui suscitait peu d’engagements – seulement 19 % des actifs secrets identifiés par Graphika avaient plus de 1 000 abonnés sur Twitter.

Pourtant, dans leur totalité, ces comptes étaient extrêmement influents, multipliant et amplifiant sans cesse la portée les uns des autres, et de vraies personnes publiant du contenu anti-iranien, pour créer une fausse image d’un consensus populaire écrasant sur les questions liées à la République islamique d’Iran en ligne.

Dans ce contexte, peu importe que @SeleriSosis ait si peu de followers. Une fois que la perspective d’enfants utilisant du naphtalène pour fermer leurs écoles a été injectée dans les médias sociaux, on ne sait pas jusqu’où elle a parcouru, et combien ont pu être motivés pour suivre l’instruction macabre.

Il peut également être pertinent de considérer que la chaîne de télévision persanophone Iran International, une organisation qui reçoit un financement et une direction non divulgués de l’Arabie saoudite, a publié des articles sur l’empoisonnement d’écolières presque quotidiennement depuis que le scandale a éclaté.

Qualifié d’“organisation terroriste” par l’Iran, “Iran International” a été à la fois partagé par les trolls et les robots du CENTCOM, et réutilisé par diverses plates-formes médiatiques factices publiant du contenu en persan, qui ont été secrètement créées par le Pentagone dans le cadre de sa guerre en ligne contre Téhéran.

Hystérie de masse

Dans une tournure intéressante, il a été suggéré que beaucoup de personnes hospitalisées ne sont pas du tout empoisonnées, mais souffrent d’hystérie de masse.

Le professeur Simon Wessely, psychiatre et épidémiologiste au King’s College de Londres, a postulé – sur la base de plusieurs “facteurs épidémiologiques clés” – que ce qui se déroule en Iran est une “maladie sociogénique de masse” dans laquelle les symptômes réels se propagent au sein d’un groupe “sans aucune évidence”. C’est donc une “cause biomédicale” due à l’anxiété.

Wessely considère que la vitesse à laquelle le phénomène s’est propagé, le fait que ce sont presque exclusivement des filles (pas des garçons ou des adultes) et la vitesse de rétablissement des patients sont tous des indicateurs “clés”.

L’épidémie des empoisonnements en série rappelle en outre les épidémies de maladies non diagnostiquées au Kosovo en 1990 ou en Cisjordanie occupée en 1986, pour lesquelles aucune cause biomédicale n’a jamais été identifiée.

Si Wessely a raison, alors cette “anxiété” a une motivation claire – une série sans fin de publications sur les réseaux sociaux et de reportages dans les médias déclarant qu’il y a une campagne d’empoisonnement de masse par les autorités iraniennes qui attaquent les écolières.

Notamment, de nombreux récits derrière le déluge de hashtags IRGCterrorists ces dernières semaines ont également rejeté avec force le diagnostic de Wessely comme un non-sens.