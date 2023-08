Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a souligné le rôle du groupe BRICS dans la croissance de l’économie mondiale, affirmant que la République islamique d’Iran peut être un partenaire fiable du bloc.

Amir-Abdollahian a fait cette remarque lors de la cérémonie de clôture de la conférence sur les BRICS, intitulé « L’Iran et les BRICS : perspectives de partenariat et de coopération », à l’Institut d’études politiques et internationales du ministère des Affaires étrangères dans la capitale, Téhéran, le mardi 8 août

« La création des BRICS est sans aucun doute un pas en avant dans les relations entre les économies émergentes et les pays du Sud », a déclaré Amir-Abdollahian, ajoutant que les alliances économiques et politiques des pays en voie de développement sont souvent diplomatiques et visent à créer un pouvoir de négociation sur les marchés internationaux.

Le haut diplomate iranien a souligné que les BRICS sont l’un des rares cas qui représentent une véritable synergie économique et politique soulignant que le bloc a la capacité de créer des effets à l’échelle régionale et mondiale.

« C’est la première fois qu’une identité politico-économique forte et efficace est créée dans les pays en voie de développement », a indiqué Amir-Abdollahian.

Et de poursuivre : « Nous pensons que si l’idée de l’expansion des BRICS se concrétise, cette identité deviendra plus cohérente et globale. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté que la croissance économique des BRICS a renforcé la confiance en soi parmi les membres et accru la confiance mondiale dans son efficacité.

Soulignant que l’interaction avec les institutions multilatérales était à l’ordre du jour de la République islamique d’Iran, Amir-Abdollahian a déclaré que l’accélération du processus d’adhésion à l’Organisation de coopération de Shanghai et sa réalisation dans les plus brefs délais ainsi que l’approfondissement des relations avec l’Union économique eurasienne avec l’objectif la création d’une zone de libre-échange montre le renforcement de la politique de multilatéralisme de la République islamique d’Iran, et la demande d’adhésion de l’Iran aux BRICS relève également du même paradigme.

« L’Iran est un partenaire fiable dans les coopérations multilatérales grâce à sa situation géographique stratégique et unique, ses énormes réserves d’énergie, en particulier le pétrole et le gaz, son réseau de transport et de transit bon marché, sa main-d’œuvre jeune et experte et ses acquis scientifiques et technologiques modernes », a-t-il noté.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que les relations politiques et économiques bilatérales entre l’Iran et les États membres du BRICS étaient dans un « état favorable » faisant part d’une volonté essentielle des deux côtés pour renforcer les liens économiques.

Faisant part de la volonté de la République islamique d’Iran de rejoindre le bloc, Amir-Abdollahian a déclaré que le partenariat entre l’Iran et les BRICS avait pratiquement commencé dans certains domaines, notamment l’énergie et les transports.

Amir-Abdollahian a indiqué que la position du bloc économique serait renforcée par sa participation au secteur de l’énergie ainsi que par l’ajout de nouveaux membres comme l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Irak, les Émirats arabes unis et certains autres pays détenteurs de réserves d’énergie dans le monde.

Le groupe BRICS comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud est souvent considéré comme une alternative à l’hégémonie économique et politique occidentale.

Le bloc représente 42 % de la population mondiale et environ 26 % de l’économie mondiale, selon l’Institut d’études de sécurité basé en Afrique du Sud.

L’Iran fait partie des pays qui souhaitent adhérer aux BRICS et a soumis une demande officielle d’adhésion au bloc.

Source: Avec PressTV