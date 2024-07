Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que « la Résistance au Liban poursuivra ce qu’elle a commencé le 8 octobre jusqu’à ce que nous atteignions l’objectif auquel nous aspirons sur tous les fronts de soutien. Il est impossible de renoncer à cette position et d’abandonner cette bataille ».

Dans un discours lors de la 3ème nuit du deuil d’Achoura dans la banlieue sud de Beyrouth, Sayed Nasrallah a déclaré : « Nous sommes convaincus que nous accomplissons notre devoir et chaque jour nous avons des martyrs dont nous sommes fiers. Nos meilleurs frères et dirigeants tombent en martyre ».

Et d’ajouter: « les martyrs, la destruction de nos maisons et les menaces de guerre ne nous font pas peur et ne nous contraindrons pas à abandonner notre responsabilité ».

Sayed Nasrallah a poursuivi : « Les fronts de soutien du Liban, du Yémen et de l’Irak, ainsi que les fronts de soutien politique en Syrie et en Iran, offrent une belle image contrastant avec un tableau triste incarnant les positions du monde arabe et islamique à l’égard de Gaza ».

Sayed Nasrallah a mentionné dans son discours que « depuis des semaines, l’aide n’arrive pas à Gaza menacé par le risque de la propagation de la famine, des épidémies et des maladies ».

Et de souligner: « l’armée d’occupation est l’armée la plus immorale et que son véritable visage commence à être dévoilé ».

Sayed Nasrallah s’est en outre interrogé: « Où est dépensé l’argent des musulmans aujourd’hui, alors que deux millions de musulmans à Gaza meurent de faim, et pour qui accumulent-ils des chars, des avions et d’énormes capacités militaires ? ».