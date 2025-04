Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé jeudi que « le Japon, qui a décidé de rejoindre l’OTAN pour fournir une assistance et une formation en matière de sécurité à l’Ukraine, est de plus en plus impliqué dans le conflit ukrainien », soulignant que « la Russie répondra fermement aux démarches de Tokyo visant à fournir à Kiev des équipements et des armes utilisés pour tuer des Russes ».

Le ministère russe des Affaires étrangères a noté que « le Japon, dans le contexte de son réarmement accéléré, s’est de plus en plus impliqué dans le conflit en Ukraine et étend son soutien matériel et logistique à Kiev ».

Il a précisé que « toute mesure prise par le Japon pour participer, directement ou indirectement, à la fourniture à l’Ukraine d’armes et d’équipements militaires utilisés pour tuer des citoyens russes, ou pour aider à la formation de militants ukrainiens, serait considérée comme un acte hostile ».

Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que « si de telles actions étaient menées, Moscou prendrait inévitablement des mesures strictes, qui porteraient gravement atteinte aux intérêts du Japon dans les domaines les plus sensibles ».

Plus tôt, Lyudmila Vorobyova, directrice du département asiatique du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que « Moscou prendrait des mesures si des missiles américains à portée intermédiaire étaient déployés au Japon, et Tokyo a mis en garde contre une telle démarche ».

La Russie met en garde les pays contre la poursuite de la fourniture d’armes à l’Ukraine, qu’elle considère comme un acte hostile visant à entraver toute possibilité de parvenir à une solution.

Les relations entre Moscou et Tokyo se sont détériorées suite à l’opération militaire russe en Ukraine. Le Japon a rejoint le camp occidental et a imposé des sanctions économiques à la Russie.

Source: Médias