Les services de renseignement extérieurs russes (SVR) ont révélé que le Royaume-Uni préparerait un acte de sabotage maritime d’envergure afin de déclencher une crise environnementale dans les eaux internationales. L’objectif de cette opération serait de justifier une offensive contre les navires transportant du pétrole russe, présentés comme une menace pour le transport maritime mondial.

C’est ce qu’indique le communiqué officiel du SVR, diffusé le 4 août 2025. Selon les informations reçues par le SVR, les services secrets britanniques entendent mobiliser les alliés de l’OTAN pour organiser une chasse massive contre la « flotte fantôme », nom donné au réseau de navires russes échappant aux sanctions occidentales.

Le scénario prévu par Londres repose sur un « incident retentissant » impliquant un ou plusieurs pétroliers. Ce sabotage permettrait, selon le SVR, de présenter publiquement les opérations pétrolières russes comme dangereuses et d’ouvrir la voie à des interventions militaires, telles que l’arraisonnement de navires russes dans les eaux internationales et leur transfert vers des ports de l’OTAN.

Deux scénarios de sabotage, une exécution ukrainienne

Le plan britannique comprend deux scénarios concrets. Le premier serait de provoquer un accident de pétrolier dans un détroit ou une voie maritime étroite, entraînant un déversement de pétrole et le blocage de la navigation.

Le second viserait à incendier un navire-citerne lors du chargement dans un port d’un État allié à la Russie.

Dans les deux cas, les dommages environnementaux seraient graves et justifieraient, selon Londres, un appel à une enquête internationale.

Le SVR précise que l’exécution de ces actes serait confiée à des unités ukrainiennes. Leur réputation pour les opérations avec des méthodes dites « sales » et leur incompétence à effacer leurs propres traces constitueraient, pour Londres, une garantie d’impunité.

L’enquête internationale pourrait ainsi faire porter la responsabilité sur la Russie ou, dans le pire des cas, sur l’Ukraine, comme cela s’est produit avec l’affaire des gazoducs « Nord Stream ».

Pression sur Washington et risques globaux

Toujours selon le SVR, le Royaume-Uni souhaite choisir le moment de l’attaque pour maximiser l’effet médiatique et faire pression sur l’administration Trump. L’objectif est de contraindre Washington, contre ses propres intérêts, à imposer des sanctions secondaires très sévères contre les acheteurs de pétrole russe, en les désignant comme « coupables indirects » de la catastrophe.

Ce type de provocation s’inscrit dans une stratégie plus large : dès le 16 juin 2025, le SVR alertait déjà sur des opérations conjointes planifiées par Londres et Kiev en mer Baltique pour torpiller tout processus de dialogue entre la Russie et les États-Unis.

Enfin, les renseignements russes avertissent que ces manœuvres occidentales ne menacent pas seulement la Russie, mais l’ensemble de la sécurité énergétique mondiale et l’équilibre environnemental. « Il semble que la nostalgie de la domination perdue sur les mers et du chaos pirate autrefois sanctionné par la Couronne ait complètement privé la communauté du renseignement britannique du peu de bon sens qu’il lui restait. »

Source: RT