Un haut responsable du Hamas a déclaré que l’occupation israélienne avait transformé Gaza en « camp de concentration nazi », ajoutant que le régime pratiquait un génocide.

Lundi soir, lors d’un discours télévisé, Ossama Hamdan a déclaré qu’Israël affamait délibérément les Palestiniens et bloquait l’entrée de 22 000 camions d’aide humanitaire sur le territoire.

« L’occupation poursuit sa guerre de génocide et de famine contre Gaza, avec le soutien américain et le silence international », a déclaré M.Hamdan.

Il a critiqué Washington pour avoir tenté de détourner l’attention, lors d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée à Gaza, vers la question des captifs israéliens.

M.Hamdan a rapporté que près de 1 500 Palestiniens ont été tués suite aux attaques israéliennes contre des demandeurs d’aide, affirmant que cela faisait partie d’une politique systématique de famine contre la population de Gaza.

Il a noté que le nombre de victimes de la famine a atteint 180, dont 93 enfants, et que 96 % des familles sont en situation d’insécurité alimentaire.

« La bande de Gaza souffre d’une grave pénurie de lait maternisé et de fournitures médicales pour faire face à la faim. 22 000 camions d’aide attendent aux points de passage, au milieu des souffrances de la population de la bande de Gaza », a-t-il déclaré.

M.Hamdan a précisé que l’occupation israélienne empêchait intentionnellement l’acheminement de l’aide dans le cadre de sa stratégie de famine. Il a qualifié la situation humanitaire à Gaza de « catastrophique », soulignant le besoin urgent d’équipements médicaux essentiels pour lutter contre la faim et la malnutrition.

Le haut membre du Hamas a estimé que « les actions d’Israël constituent des crimes contre l’humanité, commis avec le soutien total des États-Unis, reflétant une politique de deux poids, deux mesures de Washington ».

Il a déclaré que le Hamas traite les captifs israéliens « conformément aux valeurs et principes islamiques », affirmant qu’ils partagent les mêmes souffrances que la population de Gaza.

M.Hamdan a souligné que le silence de la communauté internationale et des institutions de l’ONU face à la guerre israélienne leur imposait une responsabilité morale et humanitaire.

Il a également exprimé la volonté du Hamas de coopérer avec la Croix-Rouge pour fournir de la nourriture et des médicaments aux prisonniers israéliens et a insisté sur la nécessité d’établir des couloirs humanitaires vers Gaza.

‘Israël’ a lancé sa campagne génocidaire le 7 octobre 2023, mais le régime n’a pas atteint ses objectifs déclarés à Gaza, malgré le martyre de près de 61 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

Les groupes de défense des droits de l’homme ont condamné le blocus israélien sur les fournitures vitales, le qualifiant de crime contre l’humanité et de violation flagrante du droit international.

Depuis mai, les forces israéliennes ont tué plus de 1 330 demandeurs d’aide palestiniens et plus de 8 810 autres ont été blessés lors d’attaques israéliennes, principalement dans les centres de la GHF.

Les agences des Nations Unies affirment que plus de 6 000 enfants palestiniens sont soignés pour malnutrition en raison du blocus total de Gaza.

Au moins 175 personnes, dont 93 enfants, sont mortes de faim à Gaza depuis le déclenchement de la guerre par le régime israélien en octobre 2023.

‘Israël’ a rejeté les appels de l’ONU, des agences humanitaires et des dirigeants mondiaux à autoriser l’entrée de davantage de camions d’aide dans la région assiégée en vue d’atténuer la crise.

De plus en plus de Palestiniens meurent chaque jour de faim et de malnutrition.

Des parents voient leurs enfants dépérir tandis que les restrictions délibérées de l’aide par Israël font que la faim devient un fléau dans tout le territoire assiégé.

L’ensemble de la population palestinienne dépendait entièrement des agences de l’ONU et d’autres partenaires pour la distribution de nourriture. Pourtant, ‘Israël’ a démantelé le système d’acheminement de l’aide soutenu par l’ONU et l’a remplacé par un mécanisme controversé soutenu par les États-Unis, qui, selon les travailleurs humanitaires et les autorités de Gaza, n’a fait qu’exacerber la crise.

Source: Avec PressTV