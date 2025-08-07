Human Rights Watch a annoncé que les forces d’occupation israéliennes ont bombardé plus de 500 écoles abritant des personnes déplacées dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, causant la mort de centaines de civils.

L’ONG a affirmé que les attaques israéliennes contre les écoles de Gaza sont « illégales », quelles que soient les justifications fournies, soulignant qu’Israël effectue des doubles frappes contre les écoles puis cible les ambulanciers arrivant sur les établissements bombardés.

Human Rights Watch a constaté que les attaques des forces d’occupation contre les écoles de la bande de Gaza sont menées sans discrimination et utilisent des munitions de fabrication américaine.

Depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, les forces d’occupation ont adopté une politique systématique de ciblage des infrastructures civiles, notamment Les écoles, qui sont devenues des abris pour des dizaines de milliers de personnes déplacées.

Cette escalade, qui comprend des frappes contre des installations civiles protégées par le droit international humanitaire, a incité les organisations internationales de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, à documenter de graves violations, notamment des bombardements aveugles, l’utilisation de munitions de fabrication américaine… Ces faits constituent la preuve de crimes de guerre systématiques.

Rappelons que plus de 61.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, le 7 octobre 2023.