Une vidéo du rabbin français David Daniel Cohen a fait sensation sur X, plateforme anciennement Twitter. Dans cette séquence, il profère des menaces de mort explicites contre Emmanuel macron, affirmant que le président français devrait « se préparer son cercueil », a rapporté le site Libre penseur.

Le rabbin Cohen a tenu ces propos dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube “Archives 260” consacrée au judaïsme, le 3 août dernier.

Dans la vidéo d’une durée de 37 minutes, intitulée “La téfila de Moché Rabbénou – La fin de la France et de l’Iran”, le rabbin revient de façon virulente sur le choix du chef de l’Etat français de reconnaitre l’État de Palestine en septembre prochain, une décision qui a été soutenue par d’autres pays européens.

Selon le rabbin, Macron « a exprimé son antisémitisme profond à travers cela », lui prévoyant « la même fin que Titus », un empereur romain célèbre pour sa prise de Jérusalem en 70. À l’époque, les troupes romaines de Titus s’emparent de la ville de Jérusalem : le Temple est brûlé et les habitants sont déportés comme esclaves. ».

Le rabbin y dénonce aussi les Palestiniens, les qualifiant de « nomades » sans droit sur « la terre d’Israël ».

Selon Libre Penseur, cette sortie a provoqué un tollé, notamment sur les réseaux sociaux – car les médias n’en parlent pas -, qui pointent du doigt un double standard alarmant. « En effet, si un imam avait tenu de tels propos, les médias et les politiques auraient réagi avec une virulence folle », estime le site.

Selon des médias français, le ministère de l’Intérieur a confirmé ce vendredi, au journal Le Parisien que ces propos font l’objet d’un signalement Pharos et qu’une information judiciaire avait été lancée par un procureur.

Les propos du rabbin ont été condamnés par le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, les qualifiant de « propos abjects et intolérables » tout en précisant que l’auteur de la vidéo « n’a jamais exercé de fonction rabbinique en France et n’a pas été formé ni n’est diplômé de l’école rabbinique de France».

Le rabbin David Daniel Cohen serait toutefois un collaborateur de l’association Torah Box, qui diffuse le judaïsme auprès des francophones, et qui est visée par de nombreuses critiques. Basée à Villeurbanne, elle bénéficie de fonds publics.

En France, les menaces de mort sont passibles de 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.

Source: Médias