Conjointement avec les Brigades Abou Ali Moustafa, les Brigades al-Qods revendiquent une attaque aux obus contre des attroupements des forces d’occupation dans la périphérie du Mont al-Sourani dans le quartier al-Touffah à Gaza-ville. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Conjointement avec les Brigades Abou Ali Moustafa, les Brigades al-Qods revendiquent une attaque aux obus contre des attroupements des forces d’occupation dans la périphérie du Mont al-Sourani dans le quartier al-Touffah à Gaza-ville.