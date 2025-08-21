Le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad al-Chibani a affirmé s’être entretenu avec une délégation israélienne à Paris.

La chaîne israélienne i24 a fourni des détails supplémentaires sur cette rencontre.

L’analyste des affaires arabes de la chaîne israélienne i24, Baruch Yedid, a cité une source syrienne déclarant que ces rencontres visaient à « sortir Israël et la Syrie des affrontements qui avaient éclaté à Soueida (sud de la Syrie », qui « ont conduit Israël à bombarder le siège d’état-major syrien à Damas, provoquant la colère du bureau de Joulani (nom militaire de l’ex-chef du Front al-Nosra et président syrien par intérim Ahmad Charaa)».

Et d’ajouter: « Nous essayons ensemble de sortir de cette crise.»

Par ailleurs, la chaîne a cité des responsables israéliens affirmant que « la normalisation avec la Syrie est une perspective lointaine », mais qu’ils estiment qu’il existe « une base pour une coopération en matière de sécurité ».

De son côté, un responsable syrien a déclaré : « Nous approchons d’un accord sécuritaire avec Israël », précisant que cet accord « pourrait être présenté en septembre prochain lors des réunions de l’Assemblée générale des Nations Unies ».

L’Agence de presse officielle syrienne (SANA) a précédemment rapporté que les discussions lors de la réunion syro-israélienne se sont concentrées sur la désescalade, la non-ingérence dans les affaires internes de la Syrie, la conclusion d’accords qui soutiennent la « stabilité dans la région », la surveillance du cessez-le-feu dans le gouvernorat de Soueida.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a fait état d’au moins 1386 morts, dont des combattants druzes, des membres des forces gouvernementales et des civils suite aux affrontements internes à Soueida.

Depuis la chute en décembre de Bachar al-Assad et l’arrivée du nouveau régime en Syrie, ‘Israël’ a mené des centaines de frappes contre les équipements militaires et les usines de fabrication d’armes de l’ère d’Assad ainsi que des incursions contre le sud de la Syrie désormais contrôlé par l’occupation israélienne.