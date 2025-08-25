Cheikh Qassem : Quelle est l’alternative si la résistance cesse ? La reddition à « Israël » ? La résistance restera une barrière solide pour empêcher Israël d’atteindre ses objectifs, et Israël ne pourra pas rester au Liban ni réaliser son projet expansionniste à travers le Liban. – Site de la chaîne AlManar-Liban
