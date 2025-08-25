Cheikh Qassem : La décision du gouvernement de désarmer la résistance est contraire à la Charte. Elle a été prise sous le diktat israélien et américain. Si le gouvernement persiste il ne sera plus garant du Liban, à moins qu’il ne se rétracte. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Cheikh Qassem : La décision du gouvernement de désarmer la résistance est contraire à la Charte. Elle a été prise sous le diktat israélien et américain. Si le gouvernement persiste il ne sera plus garant du Liban, à moins qu’il ne se rétracte.