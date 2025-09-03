L’entreprise russe Kalachnikov a annoncé son intention de fabriquer des drones basés sur les technologies de l’industrie militaire populaire, répandues en Russie depuis le début de l’opération militaire en Ukraine.

Dans un communiqué publié mercredi, Kalachnikov a confirmé son partenariat avec le groupe Arkhangel pour la fabrication de drones FPV et le lancement de la production dans ses usines. L’entreprise a précisé « qu’elle prévoit de fabriquer les drones très demandés par les forces russes dans la zone d’opérations militaires ».

Le communiqué précise « qu’Arkhangel sélectionnera les meilleures solutions techniques de l’industrie militaire populaire, les testera et effectuera des essais au combat dans la zone d’opérations militaires, tandis que Kalachnikov assurera leur fabrication ».

Le communiqué ajoute que « Kalachnikov prévoit également de former des pilotes de drones en coopération avec Arkhangel ».

Il convient de noter que le terme industries militaires populaires fait référence aux activités des volontaires et des militants civils en Russie qui développent divers types d’équipements et de fournitures disponibles sur le marché civil, y compris les drones FPV, et les adaptent pour être utilisés par les forces russes dans la zone d’opérations militaires en Ukraine.

Source: Médias