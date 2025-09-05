Les ministres arabes des AE approuvent une résolution saoudo-égyptienne qui refuse toute atteinte à la souveraineté des pays arabes, insistent sur la solution des deux Etats pour mettre fin au conflit israélo-palestinien et refusent toute collaboration avec Israël tant qu’il poursuit la politique de colonisation. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Les ministres arabes des AE approuvent une résolution saoudo-égyptienne qui refuse toute atteinte à la souveraineté des pays arabes, insistent sur la solution des deux Etats pour mettre fin au conflit israélo-palestinien et refusent toute collaboration avec Israël tant qu’il poursuit la politique de colonisation.