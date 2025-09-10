Cheikh Naïm Qassem : la deuxième proposition est la moins bonne consiste à ne pas poignarder la résistance dans le dos, sans lui exprimer de soutien, mais la laisser faire tant que sa volonté se limite à vouloir libérer sa terre et rien d’autre. – Site de la chaîne AlManar-Liban
