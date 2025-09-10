Cheikh Naïm Qassem : La résistance aujourd’hui constitue une barrière solide avant qu’Israël n’atteigne vos pays, vos peuples et vos nations. Renoncez à la question du monopole des armes, ne lui demandez pas de concessions et ne faites pas pression sur elle. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Cheikh Naïm Qassem : La résistance aujourd’hui constitue une barrière solide avant qu’Israël n’atteigne vos pays, vos peuples et vos nations. Renoncez à la question du monopole des armes, ne lui demandez pas de concessions et ne faites pas pression sur elle.