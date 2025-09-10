Cheikh Naïm Qassem : L’accord de cessez-le-feu n’a pas atteint son objectif et l’ennemi a continué à le violer. L’agression israélienne a poussé encore plus loin vers l’effondrement du Liban, causé à l’origine par la corruption endémique et l’échec de la mise en œuvre de l’accord de Taëf. – Site de la chaîne AlManar-Liban
