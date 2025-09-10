Cheikh Naïm Qassem : La renaissance du Liban se traduit par l’obtention de la souveraineté, par l’expulsion de l’ennemi, la prévention de la tutelle arabo-américaine, la régulation du travail de l’État et de ses institutions, le début de la reconstruction et la lutte contre la corruption qui a conduit à l’effondrement précédent. – Site de la chaîne AlManar-Liban
