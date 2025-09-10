Cheikh Naïm Qassem : Malheureusement, certains acteurs libanais travaillent selon les règles israéliennes, je leur conseille de ne pas se justifier auprès de l’ennemi. Nous leur demandons d’attendre que nous ayons réglé le problème extérieur et ensuite nous discuterons d’une stratégie de sécurité nationale. – Site de la chaîne AlManar-Liban
