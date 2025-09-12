Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé jeudi « deux opérations militaires ciblant des sites militaires israéliens en Palestine occupée, à l’aide d’un missile balistique hypersonique et de trois drones ».

Le général Saree a précisé « qu’une cible militaire israélienne dans la région occupée du Néguev a été visée par un missile balistique hypersonique Palestine 2 », confirmant que « l’opération a atteint son objectif et provoqué la fuite de millions de sionistes vers des abris ».

Le communiqué a ajouté également « qu’une opération militaire de haute qualité a été menée à l’aide de trois drones : deux d’entre eux ont visé l’aéroport de Ramon, tandis que le troisième a touché une cible militaire dans la région occupée du Néguev, ce qui témoigne de la réussite de l’opération ».

Les forces armées yéménites ont affirmé que le Yémen est « capable d’affronter l’ennemi sioniste et de répondre à son agression flagrante contre notre pays », rappelant son « accomplissement continu de son devoir religieux, moral et humanitaire envers le peuple palestinien opprimé ».

Source: Médias