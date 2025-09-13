L’Université de Californie à Berkeley a annoncé vendredi qu’elle a été contrainte de fournir des informations sur 160 membres du corps enseignant et étudiants pro palestiniens à l’administration Trump dans le cadre d’une enquête fédérale sur un « antisémitisme présumé ». – Site de la chaîne AlManar-Liban
