‘Israël’ poursuit son agression contre les villages et les villes au Liban, violant pour la énième fois l’accord du cessez-le-feu (entré en vigueur le 27 novembre 2024) et la résolution 1701 de l’ONU.

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté lundi soir « qu’un avion sioniste a bombardé un bâtiment résidentiel dans le quartier de Ksar al-Zaatar, à Nabatieh », au sud du Liban, faisant plusieurs blessés.

Selon un bilan définitif du ministère libanais de la Santé, 12 civils ont été blessés, dont quatre enfants et sept femmes.

Notre correspondant au sud-Liban avait plus tôt rapporté qu’un drone israélien avait également ciblé un véhicule dans la localité de Yater.

De son côté, le ministère libanais de la Santé a déclaré que « la frappe de drone sur la voiture à Yatar a fait un blessé ».

Lundi, à l’aube, les forces d’occupation israéliennes ont fait sauter une maison dans la localité de Houla, dans le sud du pays, après une infiltration de près de 900 mètres dans le territoire libanais.